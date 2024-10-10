Трех самарцев будут судить за организацию азартных игр в центре города

В Самаре отправили в суд уголовное дело трех местных жителей, обвиняемых в организации азартных игр. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, подозреваемых (предполагаемого организатора - 39-летнего безработного самарца и двух "сотрудников" 42 и 30 лет) задержали в апреле 2024 г. в помещении на ул. Куйбышева. Также полицейские изъяли стол для игры в покер, более 400 фишек, четыре колоды карт, 10 сотовых телефонов, видеокамеры и черновые записи.