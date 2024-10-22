Силовики задержали экс-главу УФМС по Самарской области Игоря Дахно

Игоря Дахно, занимавшего должность главы УФМС по Самарской области, а в последнее время руководившего управлением гражданской защиты администрации Самары задержали силовики по делу о коррупции.

По данным источников Волга Ньюс, Дахно стал одним из шестерых новых подозреваемых в масштабных аферах в Самарской области, в которых, по данным следствия, участвовал глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Напомним, по версии следствия, Бойко на посту главы регуправления МЧС получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник, руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали.

Гущин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По словам его адвоката в суде, Гущин "активно способствует раскрытию и расследованию преступления". Олег Бойко уже тоже дал признательные показания. Его адвокат заявил суду, что экс-глава управления МЧС "дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследовании преступления".

По данным на 17 октября, еще шестерым сотрудникам ведомства решили вменить статьи о взяточничестве. Одним из задержанных стал Дмитрий Зинин. Он с 2019 г. занимал пост начальника 3 пожарно-спасательного отряда. Также подозреваемым был назван Евгений Луговой — он значится ответственным лицом при закупках ГКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Как стало известно 22 октября, подозрения пали и на Дахно.

На должность руководителя управления гражданской защиты назначен Игорь Дахно был при главе города Олеге Фурсове в 2017 году. До этого Дахно возглавлял УФМС, но недолго — чуть больше года. До поста главы УФМС Дахно был замначальника структуры. В УФМС Дахно лично выезжал на рейды по проверке миграционного законодательства с первыми лицами города и области.