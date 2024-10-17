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Преступления Происшествия

По делу экс-главы управления МЧС Бойко задержали еще шесть человек

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики провели ряд задержаний по уголовному делу теперь уже бывшего главы управления МЧС по Самарской области Олега Бойко. По данным источников Волга Ньюс, "взяли" еще шестерых - их этапируют в Москву.

Один из задержанных - Дмитрий Зинин Один из задержанных - Дмитрий Зинин
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, по версии следствия, Бойко на посту главы регуправления МЧС получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник, руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали.

Гущин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По словам его адвоката в суде, Гущин "активно способствует раскрытию и расследованию преступления". Олег Бойко уже тоже дал признательные показания. Его адвокат заявил суду, что экс-глава управления МЧС "дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследовании преступления".

По данным на 17 октября, еще шестерым сотрудникам ведомства могут вменить статьи о взяточничестве. Известно, что одним из задержанных стал Дмитрий Зинин. Он с 2019 г. занимал пост начальника 3 пожарно-спасательного отряда. По сообщениям СМИ, "подразделения отряда оснащены современной техникой и пожарно-техническим вооружением, что позволяет ликвидировать пожары в кратчайшие сроки, проводить спасательные работы".

По предварительным данным, ходатайство следствия об избрании меры пресечения - таковую для Зинина (возможно, арест) будет избирать Басманный районный суд Москвы.

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