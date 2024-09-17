Срок следствия по "делу экс-главы ГУ МЧС Бойко" продлили до 15 ноября

Срок предварительного следствия по делу теперь уже бывшего главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, а также руководителей группы компаний "Витязь" Яна Гущина и Елены Тютюнник продлили до 15 ноября 2024 года. Это следует из официально опубликованных судебных документов.

Напомним, по версии следствия, Бойко на посту главы регуправления МЧС получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь" был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали.

Гущин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По словам его адвоката в суде, Гущин "активно способствует раскрытию и расследованию преступления". Олег Бойко уже тоже дал признательные показания. Его адвокат заявил суду, что экс-глава управления МЧС "дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследования преступления".

Из последних опубликованных судебных документов следует, что следователь по делу хочет "получить в полном объеме ответы на запросы и результаты ОРД, продолжить допросы обвиняемых, выделить материалы о новых преступлениях, дать правовую оценку действиям обвиняемых и иных лиц".

11 сентября Московский городской суд рассмотрел жалобы Тютюнник и Гущина на содержание под стражей (которое в прошлый раз продлевали до 15 ноября) и оставил избранную меру пресечения в силе.