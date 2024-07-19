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Преступления Происшествия

Экс-глава Самарского МЧС Олег Бойко признался в получении десятков миллионов рублей взяток

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Олег Бойко, занимавший пост начальника ГУ МЧС по Самарской области, признал вину в получении взяток. Об этом сообщено в Басманным районном суде Москвы.

Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг".

Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали.

В последний раз Бойко и его предполагаемым подельникам продлили сроки содержания под стражей, пока идет расследование, до 15 августа 2024 года.

Гущин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По словам его адвоката в суде, Гущин "активно способствует раскрытию и расследованию преступления".

Олег Бойко уже тоже дал признательные показания. Его адвокат заявил суду, что экс-глава управления МЧС "дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследования преступления". Кроме того, защитник уточнил в суде, что Бойко "готов нести ответственность за совершенное преступление". Также адвокат рассказал в суде, что Бойко "имеет многочисленные награды и поощрения, положительно характеризуется по месту работы и жительства, на иждивении у него имеется престарелая мать".

Пока расследование уголовного дела продолжается.

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