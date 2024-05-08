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Суды Происшествия

Экс-главе ГУ МЧС Олегу Бойко продлили арест

МОСКВА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Басманного района Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста теперь уже бывшему главе ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Судя по сайту суда, решение принято 6 мая. Кроме того, срок содержания под стражей продлили его предполагаемым подельникам — Яну Гущину и Елене Тютюнник.

Также, судя по сайту суда, решение о продлении ареста обжалуется.

Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг".

Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 г. и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Расследование уголовного дела продолжается. Соответственно, содержание подозреваемых под стражей продляют уже во второй раз.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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