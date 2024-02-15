Экс-главе ГУ МЧС по Самарской области продлили арест

Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности. По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 г. и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. На сегодняшний день расследование продолжают, соответственно, аресты попросили продлить.

Как рассказали журналисту "Волга Ньюс" в Басманном районном суде, ходатайства следствия о продлении всем троим ареста объединили и удовлетворили.