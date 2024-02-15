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Суды Происшествия

Экс-главе ГУ МЧС по Самарской области продлили арест

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Басманный районный суд Москвы вечером 14 февраля рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, а также его предполагаемым подельникам — Яну Гущину и Елене Тютюнник. Первого обвиняют в получении взяток на 25 млн рублей, остальных — в даче этих взяток.

Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности. По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

 

Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 г. и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. На сегодняшний день расследование продолжают, соответственно, аресты попросили продлить. 

 

Как рассказали журналисту "Волга Ньюс" в Басманном районном суде, ходатайства следствия о продлении всем троим ареста объединили и удовлетворили. 

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