Экс-главе ГУ МЧС по Самарской области продлили арест

Басманный районный суд Москвы вечером 14 февраля рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, а также его предполагаемым подельникам — Яну Гущину и Елене Тютюнник. Первого обвиняют в получении взяток на 25 млн рублей, остальных — в даче этих взяток.
Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности. По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.
Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 г. и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. На сегодняшний день расследование продолжают, соответственно, аресты попросили продлить.
Как рассказали журналисту "Волга Ньюс" в Басманном районном суде, ходатайства следствия о продлении всем троим ареста объединили и удовлетворили.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!