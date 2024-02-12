Экс-главе ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко хотят продлить арест

Басманный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении содержания под стражей экс-начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Ранее ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере").

Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности. По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом "Противопожарных региональных обществ", входящих в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 г. и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Пока расследование продолжается.

На сегодня известно, что материалы о продлении ареста основному фигуранту поступили судье Елене Ленской. Дату заседания должны назначить в ближайшее время.