Главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко арестовали до 15 февраля

Басманный районны суд Москвы отправил под арест главу ГУ МЧС по Самарской области до 15 февраля 2024 года. По информации сайта суда, обвинение ему предъявили по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взяток в особо крупном размере).
Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.
Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязи", специализирующейся на пожарной безопасности. Бойко и предполагаемых подельников этапировали в Москву.
В итоге Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 года и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Пока расследование продолжается.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.