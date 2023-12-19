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Преступления Происшествия

Главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко арестовали до 15 февраля

МОСКВА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Басманный районны суд Москвы отправил под арест главу ГУ МЧС по Самарской области до 15 февраля 2024 года. По информации сайта суда, обвинение ему предъявили по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взяток в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязи", специализирующейся на пожарной безопасности. Бойко и предполагаемых подельников этапировали в Москву.

В итоге Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 февраля 2024 года и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Пока расследование продолжается.

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