В регионе прогнозируют сильный снегопад

Во вторник, 5 ноября, в Самарской области и Самаре ожидается сильный снег, сообщает региональное ГУ МЧС. На дорогах возможны снежные заносы, снежный накат, местами гололедица.
От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности".
В связи с неблагоприятными погодными явлениями, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)