В регионе прогнозируют сильный снегопад

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Во вторник, 5 ноября, в Самарской области и Самаре ожидается сильный снег, сообщает региональное ГУ МЧС. На дорогах возможны снежные заносы, снежный накат, местами гололедица.