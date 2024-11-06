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Общество

В ближайшие дни в Самарской области сохранятся гололедица и снежный накат

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали, что снег, обильно выпавший накануне в регионе, больше не растает. "В Поволжье пришла зима", - констатировали синоптики и заявили, что в ближайшие дни осадки продолжатся, температура будет колебаться незначительно.

"Активный ныряющий циклон, перемещаясь через Саратовскую область, уходит дальше на восток. При его прохождении прошли снегопады разной интенсивности. В ближайшие сутки, в тылу этого циклона, ожидается ветреная, слабоморозная погода, - отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС. - В ночные часы, с понижением температуры воздуха, на дорогах образуется гололедица. В последующие дни ветер ослабеет, временами будут выпадать преимущественно небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температурный фон существенно не изменится".

В среду, 6 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха 0…-2 °C. Местами гололедица, снежный накат.

В четверг и пятницу, 7и 8 числа, в регионе сохранится облачная погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем +1…-4 °C, местами гололедица.

 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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