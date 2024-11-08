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Общество

В Самаре в выходные пройдет дождь со снегом

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самаре и области в ближайшие дни, с 8 по 11 ноября.

В пятницу, 8 числа, в Самаре облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C.

В субботу, 9 ноября, в регионе будет облачно. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем +1…+6 °C.

10 ноября в Самарской области ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем +1…+6 °C.

В начале рабочей недели, 11 ноября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем -2…+3 °C, местами гололедица.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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