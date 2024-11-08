В Самаре в выходные пройдет дождь со снегом

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самаре и области в ближайшие дни, с 8 по 11 ноября.
В пятницу, 8 числа, в Самаре облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C.
В субботу, 9 ноября, в регионе будет облачно. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем +1…+6 °C.
10 ноября в Самарской области ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем +1…+6 °C.
В начале рабочей недели, 11 ноября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем -2…+3 °C, местами гололедица.
Последние комментарии
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?