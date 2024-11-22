Самарские полицейские задержали новых фигурантов дела "авторитета Вовы Борского"

Сотрудники самарского уголовного розыска задержали в Москве на квартире мужчину по кличке Руфо. Его считают азербайджанским "вором в законе" и теперь депортируют на родину из-за нарушений миграционного законодательства.

Напомним, летом этого года предполагаемые "воры в законе" и приверженцы АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена) праздновали в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре день рождения. Они сняли празднование на видео, при этом прославляли экстремисту организацию АУЕ и вели себя соответствующе. Потом это видео мужчины сами выложили в интернет. Там его и заметили правоохранители.

Экспертиза признала, что на видео — наличие пропаганды экстремистского сообщества. В итоге было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Недавно участника мероприятия Вову Борского (настоящее имя — Владимир Бурцев) задержали работники уголовного розыска. Чуть позже они же "повязали" второго участника "сходки" Айхана Адыгезалова.

В сети появились данные, что в Самаре пытаются развалить это дело. После чего историю взял на контроль депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным источника, далее сотрудники самарского уголовного розыска поехали в Москву, чтоб поймать третьего участника мероприятия. Но чуть опоздали — того уже "повязали" московские полицейские за драку в местном ресторане и не захотели отдавать самарцам.

Тогда самарские правоохранители прибыли в московскую квартиру, где был четвертый подозреваемый. Им оказался Руфо (на фото). У Руфо оказалось множество нарушений миграционного законодательства и теперь его депортируют. Предполагается, что остальные запечатленные на "веселом видео" мужчины также могут быть задержаны в ближайшее время.