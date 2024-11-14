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Преступления Происшествия

Силовики задержали известного в Самаре авторитета Вову Борского

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали Владимира Бурцева, известного в определенных кругах как "Вова Борский". Его подозревают в создании экстремистского сообщества.

По предварительным данным силовиков, Борский летом этого года присутствовал на праздновании дня рождения товарища из Азербайджана в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре. Предполагается, что присутствующие также созванивались с "вором в законе" из Турции. Разговор записывали на видео. При этом резали торт со своеобразными символами и предположительно прославляли АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). Видео разошлось по интернету, где его и посмотрели представители правоохранительных органов.

По данным источников Волга Ньюс, полицейские направили видео на экспертизу, которая подтвердила наличие пропаганды экстремистского сообщества. В итоге было возбуждено уголовное дело. Недавно Борского задержали работники уголовного розыска. Сейчас идет расследование.

Интересно, что ранее в поле зрения правоохранителей попадал родственник Вовы Борского. Сообщалось, что племянник авторитета освобожден от ответственности за трагическое ДТП в связи с амнистией.

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