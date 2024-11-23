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Общество

Глава Следкома взял на контроль "жилищное" дело многодетной самарчанки

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением многодетной матери из Самары о нарушении жилищных прав ее семьи.

Женщина, ее супруг и четверо детей, двое из которых в настоящее время принимают участие в СВО, проживают в коммунальной квартире дома, 1957 года постройки. Восемь лет назад здание признано аварийным, а в прошлом году расселено.

Однако им и жильцам другой части квартиры предложен переезд в одно малогабаритное жилое помещение, с чем они не согласны. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей.

Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

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