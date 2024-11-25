На пересечении улиц Майкопская и Советской Армии в Самаре появится светофор

В Самаре на пересечении улиц Майкопская и Советской Армии планируют установить светофор, сообщает мэрия города.
"Вынесем этот вопрос на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения. От себя могу сказать, что светофор здесь однозначно нужен, в границах квартала Дыбенко, Советской Армии, Запорожской и Антонова-Овсеенко действительно много социальных учреждений. В первом полугодии светофор сделаем, а пока прошу родителей не подавать детям плохой пример и не перебегать дорогу в неположенном для этого месте. Поберегите себя и ребятишек", — написал и. о. главы Самары Иван Носков по итогу встречи с жителями у себя в соцсетях.
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