Оскар Кучера выступит на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Самаре

Мероприятие состоится 3 декабря на площадке школы № 1 "Образовательный центр" пос. Смышляевка. Организатором выступило Российское общество "Знание". Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа: панельные дискуссии, выступления экспертов и участников СВО, интерактивные форматы и многое другое.

Программу откроет панельная дискуссия "Один народ — одна Победа: роль каждого в спецоперации", к которой присоединятся начальник штаба тольяттинского местного отделения Всероссийского общественного движения "Юнармия", ветеран СВО, майор, заместитель командира казачьего отряда БАРС 15 Михаил Дубянский, член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" Екатерина Колотовкина, руководитель военно-патриотических проектов регионального отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России", волонтер, поэт, исполнитель песен Михаил Чудаков, председатель президиума Самарского отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России", член Союза журналистов России, полковник в отставке, военный корреспондент Артур Маливанчук и другие.

Центральным событием форума станет выступление актера театра и кино, телеведущего Оскара Кучеры. Он расскажет о поддержке героев спецоперации через искусство.

Кроме того, на площадке форума состоится открытый диалог на тему "Спецоперация от первого лица — жизнь военного корреспондента" с военным корреспондентом интернет-издания "Глагол" Евгением Линин и публицистом, членом союза журналистов Москвы, офицером МВД в отставке, военкором "Московского комсомольца" Линой Корсак.

В рамках мероприятия запланированы лекция-концерт "Фронтовые песни и их значение для бойцов", интерактивная лекция "Эхо войны", мастер-классы по изготовлению окопных свечей, сублимированного питания и сухого душа, оказанию первой медицинской помощи, сборке-разборке оружия, управлению БПЛА.

Кроме того, участники форума смогут посетить VR-кинопоказ "Подвиги и герои".

Начало форума: в 11:00 (сбор и регистрация участников начинается в 10:00). Адрес: Самарская область, Волжский район, п. г. т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, 1.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества "Знание" по ссылке.