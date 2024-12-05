В Самаре на два дня ограничат движение по Кировскому мосту

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 декабря, с 00:00 до 6:00 на мостовом переходе "Кировский" в Самаре будет ограничено движение автомобильного транспорта по крайним правым полосам. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Движение ограничат в связи с модернизацией системы мониторинга инженерных конструкций. Система обеспечивает возможность мониторинга состояния моста в реальном времени для своевременного информирования инженерно-технических служб и повышения безопасности дорожного движения.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.