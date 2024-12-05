В Самаре на два дня ограничат движение по Кировскому мосту

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В воскресенье и понедельник, 8 и 9 декабря, с 00:00 до 6:00 на мостовом переходе "Кировский" в Самаре будет ограничено движение автомобильного транспорта по крайним правым полосам. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.