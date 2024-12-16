В суд отправилось дело самарского подростка, изрезавшего девочку в парке Гагарина

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 16-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, около 19:00 25 июля 2024 г. у молодого человека в парке Гагарина произошел конфликт с 14-летней девочкой, и он дважды ударил ее ножом. Пострадавшая получила тяжкие травмы, но выжила благодаря вовремя вызванной "скорой".

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и отправили его под стражу.