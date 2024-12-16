В суд отправилось дело самарского подростка, изрезавшего девочку в парке Гагарина

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 16-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, около 19:00 25 июля 2024 г. у молодого человека в парке Гагарина произошел конфликт с 14-летней девочкой, и он дважды ударил ее ножом. Пострадавшая получила тяжкие травмы, но выжила благодаря вовремя вызванной "скорой".
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и отправили его под стражу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?