Изрезавшего девочку в парке Гагарина могут отправить под суд до Нового года

В Самаре правоохранители заканчивают расследование уголовного дела о нападении на 14-летнюю девочку в парке Гагарина. По информации источников Волга Ньюс, сейчас подозреваемый молодой человек находится в следственном изоляторе. Предполагается, что направить дело в суд могут уже в этом месяце.

Напомним, ЧП произошло 25 июля. Пострадавшая попала в реанимацию.

"Подозреваемый и пострадавшая ранее не были знакомы. Молодой человек был другом парня одной из девушек в компании. Он пытался поговорить с девчонками, но общего языка не нашел. По предварительной версии, попытался показать свою серьезность, но девочки над ним посмеялись", — рассказывал источник в правоохранительных органах.

Предположительно, парень хвастался перед девочкой дорогими часами и даже заявил, что он — киллер. Дальше ему не понравилась шутка девочки (мол, никакой ты не киллер). Тогда парень достал нож и порезал одну из девочек. Пострадавшей тут же вызвали скорую. На место прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета.

"Следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — рассказали тогда в СУ СКР по Самарской области.