Два сгоревших автомобиля привели самарца на скамью подсудимых

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело о поджоге автомобиля. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Обвиняемому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества") и ст. 168 УК РФ ("Повреждение имущества по неосторожности").

Напомним, 26 апреля 2024 г. во дворе дома № 134 по ул. Демократической сгорели Mercedes-Benz стоимостью 1,5 млн руб. и Nissan Qashqai стоимостью 489 тыс. рублей.

По версии следствия, у 31-летнего подозреваемого более пяти лет назад произошел конфликт, в котором он винил своих друзей, одним из которых был потерпевший — владелец Mercedes. Теперь же затаивший обиду мужчина узнал, где бывший приятель паркует машину, и поджег ее. При этом пожар уничтожил и припаркованный рядом Nissan Qashqai.