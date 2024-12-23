Два сгоревших автомобиля привели самарца на скамью подсудимых

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело о поджоге автомобиля. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Обвиняемому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества") и ст. 168 УК РФ ("Повреждение имущества по неосторожности").
Напомним, 26 апреля 2024 г. во дворе дома № 134 по ул. Демократической сгорели Mercedes-Benz стоимостью 1,5 млн руб. и Nissan Qashqai стоимостью 489 тыс. рублей.
По версии следствия, у 31-летнего подозреваемого более пяти лет назад произошел конфликт, в котором он винил своих друзей, одним из которых был потерпевший — владелец Mercedes. Теперь же затаивший обиду мужчина узнал, где бывший приятель паркует машину, и поджег ее. При этом пожар уничтожил и припаркованный рядом Nissan Qashqai.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?