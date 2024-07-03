В Самаре обиженный мужчина поджег Mercedes бывшего друга

В апреле текущего года в полицию поступило сообщение, что на ул. Демократической в Самаре загорелся Mercedes. Злоумышленника удалось задержать правоохранителям. Выяснилось, что причиной поджога немецкой иномарки стал конфликт с владельцем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснил задержанный местный 31-летний житель, сознавшийся в поджоге, более 5 лет назад у него произошла конфликтная ситуация, в создании которой он обвинил своих друзей. Одним из тех друзей был потерпевший.

Спустя время, в апреле текущего года, он решил отомстить знакомому: узнал, где бывший друг оставляет автомобиль, взял бутылку с зажигательной смесью, пришел на стоянку. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль и поджег его.

"Задержанному предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога", - отмечается в сообщении ведомства.