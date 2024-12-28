Сотрудники Куйбышевского НПЗ стали Дедами Морозами и поучаствовали в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний"

На протяжении многих лет незадолго до Нового года на проходной предприятия появляется красавица-елка. Она украшена не только яркими шарами, но и письмами детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Любой работник предприятия может почувствовать себя чуть-чуть волшебником, если снимет с Елки желаний такое послание и поможет воплотить в жизнь чью-то новогоднюю мечту.

Каждый год заводчане вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой из молодёжного центра "Диалог" радуют подарками ребятишек, пришедших на большой новогодний праздник в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары.

Только в этом году отзывчивые заводчане сделали Новый Год веселее и радостнее для сотни детей из приемных и малообеспеченных семей.