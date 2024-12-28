16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе ожидается сильный снег и туман Сбор натуральных елок в Самаре начнется 6 января В Самаре на новогодние праздники запретят торговлю алкоголем на ряде улиц В Самаре отменят два автобусных маршрута В Самаре переименуют три остановки общественного транспорта

Общество

Сотрудники Куйбышевского НПЗ стали Дедами Морозами и поучаствовали в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На протяжении многих лет незадолго до Нового года на проходной предприятия появляется красавица-елка. Она украшена не только яркими шарами, но и письмами детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Любой работник предприятия может почувствовать себя чуть-чуть волшебником, если снимет с Елки желаний такое послание и поможет воплотить в жизнь чью-то новогоднюю мечту.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Каждый год заводчане вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой из молодёжного центра "Диалог" радуют подарками ребятишек, пришедших на большой новогодний праздник в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары.

Только в этом году отзывчивые заводчане сделали Новый Год веселее и радостнее для сотни детей из приемных и малообеспеченных семей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5