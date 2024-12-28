Сотрудники Куйбышевского НПЗ стали Дедами Морозами и поучаствовали в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний"

На протяжении многих лет незадолго до Нового года на проходной предприятия появляется красавица-елка. Она украшена не только яркими шарами, но и письмами детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Любой работник предприятия может почувствовать себя чуть-чуть волшебником, если снимет с Елки желаний такое послание и поможет воплотить в жизнь чью-то новогоднюю мечту.
Каждый год заводчане вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой из молодёжного центра "Диалог" радуют подарками ребятишек, пришедших на большой новогодний праздник в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары.
Только в этом году отзывчивые заводчане сделали Новый Год веселее и радостнее для сотни детей из приемных и малообеспеченных семей.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.