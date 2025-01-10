Самарский роботист Федор рассказал о своей профессии

Информационный портал "Волга Ньюс" запускает проект "Самарские". Его герои - специалисты из разных сфер, у которых есть возможность переехать, но они предпочли остаться и развиваться в родном регионе.

Герой первого материала - Федор Перетрухин, инженер-роботист производственно-инжиниринговой компании "Тесвел". Федор занимается программированием коллаборативных роботов - машин, создаваемых для партнерского взаимодействия с человеком. Можно ли из тысячи роботов узнать того самого, которого запрограммировал именно ты? Как работать в одном кабинете с двенадцатью парнями и одной девушкой? И какое впечатление при первом знакомстве с дамами производит фраза "Я - роботист!"? Об этом и не только - в ролике.