Самарский роботист Федор рассказал о своей профессии

Информационный портал "Волга Ньюс" запускает проект "Самарские". Его герои - специалисты из разных сфер, у которых есть возможность переехать, но они предпочли остаться и развиваться в родном регионе.
Герой первого материала - Федор Перетрухин, инженер-роботист производственно-инжиниринговой компании "Тесвел". Федор занимается программированием коллаборативных роботов - машин, создаваемых для партнерского взаимодействия с человеком. Можно ли из тысячи роботов узнать того самого, которого запрограммировал именно ты? Как работать в одном кабинете с двенадцатью парнями и одной девушкой? И какое впечатление при первом знакомстве с дамами производит фраза "Я - роботист!"? Об этом и не только - в ролике.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.