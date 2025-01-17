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Преступления Происшествия

В Самаре снова начали судить экс-силовика за хищение криптовалюты на 205 млн рублей

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный окружной военный суд в Самаре рассматривает уголовное дело о мошенничестве с криптовалютой. На скамье подсудимых — бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Демин.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Ранее сообщалось, что история началась с оперативных данных о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-разыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

Но дальше Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов. За мошенничество Арсланова приговорили к трем годам колонии-поселения без штрафа с лишением воинского звания старшего лейтенанта.

Демину вменяют один эпизод хищения биткоинов. Судя по сайту суда, деяние в итоге квалифицировали по статьям УК РФ о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Адвокат Демина Дмитрий Тараборин (сам бывший сотрудник к ФСБ) сообщил, что его подзащитный вину не признает. Более подробно юрист комментировать дело пока не стал. Также известно, что судебный процесс уже близится к завершению.

Ранее СМИ сообщали, что в версии заявителя, Демин "путем обмана", "воспользовавшись его невнимательностью", подменил электронный кошелек, на который осуществлялся перевод криптовалюты в сумме 68,5 BTC, что на момент происшествия (20 мая 2021 г.) составляло 204,9 млн рублей.

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