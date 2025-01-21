Самарцев предупредили о предприятии-"призраке", выпускающем молочные продукты

В Роспотребнадзоре по Самарской области рассказали со ссылкой на коллег из Рязани, что в продаже находится молочная продукция ООО "Гринмилк" от несуществующего производителя.

Специалисты рязанского Роспотребнадзора в декабре 2024 года выяснили, что по указанному фактическому адресу (Рязань, район Никуличи, 12, с/т "Опыт", участок 73) производство молока и молочной продукции ООО "Гринмилк" не осуществляет. А на сайте Росаккредитации декларации о соответствии изготовителя ООО "Гринмилк" признаны недействительными с конца ноября прошлого года.

"Таким образом, ООО "Гринмилк" является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан", - предупредили в Роспотребнадзоре.

В случае выявления в продаже молочной продукции ООО "Гринмилк" специалисты ведомства призвали информировать Управление.