В 2024 г. отделение СФР по Самарской области компенсировало 473 жителям стоимость полиса ОСАГО

С начала 2024 года 473 гражданина с инвалидностью получили компенсацию стоимости ОСАГО от Отделения СФР по Самарской области.

Компенсация в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО положена имеющим инвалидность гражданам, чья необходимость в транспорте по медицинским показаниям прописана в индивидуальной программе реабилитации.

Такая компенсация может быть предоставлена на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе должно быть учтено не более трех водителей, включая самого гражданина с инвалидностью или его законного представителя. Кроме того, при заключении договора ОСАГО граждане с инвалидностью или их представители должны являться страхователями, а страховка должна быть полностью оплачена.

Отделение СФР по Самарской области может назначить компенсацию стоимости полиса ОСАГО проактивно в том случае, если вся необходимая информация о получателе выплаты содержится в Федеральном реестре инвалидов, а также в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Если необходимые данные в базе СФР отсутствуют, компенсацию можно получить на основании заявления. Подать его можно на портале Госуслуг, в МФЦ, или же в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области.

Рассмотрение заявления и последующая выплата денежных средств на счёт гражданина осуществляется в течение 5 рабочих дней.