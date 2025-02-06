До 1 мая жители Самарской области могут направить заявки для участия во всероссийском конкурсе "Герои Великой Победы"

В Год защитника Отечества, в преддверии 80-летия Великой Победы в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, проводится всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы — 2025".
К участию в конкурсе принимаются следующие работы: литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и/или текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Работа должна быть выполнена на русском языке и направлена до 1 мая в электронном виде вместе с заявкой на участие.
К конкурсу допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, согласно его положению. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются.
В оргкомитет конкурса вошли: Союз писателей России, министерство обороны Российской Федерации, министерство просвещения Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом "Не секретно".
Подробная информация о конкурсе на официальных ресурсах: https://героивеликойпобеды.рф/, https://vk.com/gvp2017.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны