До 1 мая жители Самарской области могут направить заявки для участия во всероссийском конкурсе "Герои Великой Победы"

В Год защитника Отечества, в преддверии 80-летия Великой Победы в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, проводится всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы — 2025".

К участию в конкурсе принимаются следующие работы: литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и/или текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Работа должна быть выполнена на русском языке и направлена до 1 мая в электронном виде вместе с заявкой на участие.

К конкурсу допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, согласно его положению. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются.

В оргкомитет конкурса вошли: Союз писателей России, министерство обороны Российской Федерации, министерство просвещения Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом "Не секретно".

Подробная информация о конкурсе на официальных ресурсах: https://героивеликойпобеды.рф/, https://vk.com/gvp2017.