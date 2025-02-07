Самарские археологи обнаружили золотые украшения культуры позднего бронзового века

Сотрудниками ГБУК "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области" по результатам охранно-спасательных археологических раскопок курганного могильника "Кошки II" обнаружены золотые украшения культуры позднего бронзового века, сообщает ведомство.
Работы проводились в 2024 году. Курганы относятся к срубной культуре позднего бронзового века — второй четверти — середины второго тысячелетия до нашей эры. После полевых работ артефакты прошли камеральную обработку специалистами-археологами.
Среди находок:
- бронзовые височные подвески, плакированные золотой фольгой;
- бронзовые кинжалы;
- 130 глиняных сосудов
- крестовидные нашивки на одежду;
- бисер.
Археологические работы проведены на значительной площади более 8,4 тыс. кв. метров. Земельные участки были предоставлены многодетным семьям, и после завершения раскопок на них стало возможно индивидуальное строительство.
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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!