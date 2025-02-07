Самарские археологи обнаружили золотые украшения культуры позднего бронзового века

Сотрудниками ГБУК "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области" по результатам охранно-спасательных археологических раскопок курганного могильника "Кошки II" обнаружены золотые украшения культуры позднего бронзового века, сообщает ведомство.

Работы проводились в 2024 году. Курганы относятся к срубной культуре позднего бронзового века — второй четверти — середины второго тысячелетия до нашей эры. После полевых работ артефакты прошли камеральную обработку специалистами-археологами.

Среди находок:

бронзовые височные подвески, плакированные золотой фольгой;

бронзовые кинжалы;

130 глиняных сосудов

крестовидные нашивки на одежду;

бисер.

Археологические работы проведены на значительной площади более 8,4 тыс. кв. метров. Земельные участки были предоставлены многодетным семьям, и после завершения раскопок на них стало возможно индивидуальное строительство.