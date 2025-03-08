Александр Бастрыкин затребовал доклад о ЧП в передвижном цирке в Нефтегорске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествии в передвижном цирке в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 7 марта, в 18:05 в передвижном цирке на ул. Нефтяников, 1 в Нефтегорске обрушилось шесть рядов со зрителями, на которых находилось ориентировочно 20 человек.

Пострадало восемь человек (первоначально сообщалось о пяти пострадавших), в том числе три женщины в возрасте 43, 38 и 26 лет и четыре ребенка: три девочки в возрасте 13, семи и трех лет и восьмилетний мальчик. В региональном управлении МЧС России уточнили, что после медицинского обследования в медучреждении они направлены на амбулаторное лечение.

По данному факту следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.