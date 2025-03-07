По факту обрушения трибуны с людьми в цирке в Нефтегорске возбудили уголовное дело

По факту обрушения конструкции трибуны в ходе представления в передвижном цирке в Нефтегорске возбуждено уголовное дело го ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что по данным ГУ МЧС России по Самарской области в 18:05 к ним поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка на ул. Нефтяников, 1 в Нефтегорске.
На место происшествия были направлены 14 огнеборцев и пять пожарных машин. По прибытию они установили, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей на которых находилось ориентировочно 20 человек.
Пострадало восемь человек (первоначально сообщалось о пяти пострадавших), в том числе три женщины в возрасте 43, 38 и 26 лет и четыре ребенка: три девочки в возрасте 13, семи и трех лет и восьмилетний мальчик. В региональном управлении МЧС России уточнили, что после медицинского обследования в медучреждении они направлены на амбулаторное лечение.
Причина происшествия устанавливается.
"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.
Также стало известно, что Нефтегорская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному факту.
На месте работу аварийных служб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Нефтегорского межрайонного прокурора Ханлар Караджаев.
"Организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего порядок обеспечения безопасности людей при проведении культурно-зрелищных мероприятий", — отметили в прокуратуре Самарской области.
Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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