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По факту обрушения трибуны с людьми в цирке в Нефтегорске возбудили уголовное дело

НЕФТЕГОРСК. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту обрушения конструкции трибуны в ходе представления в передвижном цирке в Нефтегорске возбуждено уголовное дело го ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, что по данным ГУ МЧС России по Самарской области в 18:05 к ним поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка на ул. Нефтяников, 1 в Нефтегорске.

На место происшествия были направлены 14 огнеборцев и пять пожарных машин. По прибытию они установили, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей на которых находилось ориентировочно 20 человек.

Пострадало восемь человек (первоначально сообщалось о пяти пострадавших), в том числе три женщины в возрасте 43, 38 и 26 лет и четыре ребенка: три девочки в возрасте 13, семи и трех лет и восьмилетний мальчик. В региональном управлении МЧС России уточнили, что после медицинского обследования в медучреждении они направлены на амбулаторное лечение.

Причина происшествия устанавливается.

"В настоящее время  по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Также стало известно, что Нефтегорская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному факту.

На месте работу аварийных служб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Нефтегорского межрайонного прокурора Ханлар Караджаев.

"Организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего порядок обеспечения безопасности людей при проведении культурно-зрелищных мероприятий", — отметили в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Гид потребителя

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