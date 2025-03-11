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Преступления Происшествия

Названа вероятная причина обрушения цирковой трибуны со зрителями в Самарской области

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СКР по Самарской области сообщили предварительную версию причины обрушения трибуны в передвижном цирке в Нефтегорске. По имеющимся сейчас данным, причиной ЧП могло стать неверное крепление конструкции.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 7 марта в 18:05 в передвижном цирке на ул. Нефтяников, 1 в Нефтегорске обрушились шесть рядов со зрителями, где находилось, ориентировочно, 20 человек. Пострадали восемь человек, в том числе три женщины 43, 38 и 26 лет и четыре ребенка: три девочки 13, 7 и 3 лет и восьмилетний мальчик. В региональном управлении МЧС России уточнили, что после медицинского обследования в медучреждении потерпевшие направлены на амбулаторное лечение.

По факту случившегося СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей"). Александр Бастрыкин поручил и о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным СМИ и согласно оставшимся в соцсетях анонсам, петербургский цирк шапито "Скиф" анонсировал выступления в Нефтегорске на ул. Нефтяников, 1 с 7 по 9 марта. Стоимость билетов составляла от 600 рублей. Указанный на объявлениях телефон после ЧП стал недоступен.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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