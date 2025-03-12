Движение судов на воздушной подушке до Рождествено возобновлено

В среду, 12 марта, с 15:00 возобновляется движение судов на воздушной подушке по маршруту "Самара-Рождествено", сообщает СРПП.

"В связи с продолжающейся подвижкой льда на реке Волга СВП работают только в светлое время суток.

Начало движения — из Самары в 07:00; из Рождествено в 07:15. Окончание движения — из Самары в 17:45, из Рождествено в 18:00. Заход на проран в 10:00 и в 15:00", - говорится в сообщении.

Перевозчик предупреждает, что при ухудшении обстановки по пути следования СВП в результате заторошевания льдом, движение может быть приостановлено.