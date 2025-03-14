Самарские синоптики спрогнозировали дожди на конец недели

В Приволжском УГМС сообщили, что в выходные в Самарской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
В пятницу, 14 марта, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.
В субботу, 15 числа, в регионе сохранится переменная облачность, ночью пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, Ю днем +9…+14 °C.
16 марта в Самарской области по-прежнему будет облачно. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем +4…+9 °C.
В понедельник, 17 числа, осадки сохранятся. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем 0…+5 °C.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????