ФСБ: в самарском театре оперы и балета украли 1,6 млн при изготовлении декораций к "Дон Кихоту"

Должностное лицо из числа руководителей ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича" подозревают в причастности к хищению крупной суммы бюджетных средств.
Как уточнили в УФСБ России по Самарской области, речь идет о сумме 1,6 млн рублей, выделенной региональным министерством культуры на постановку спектакля "Дон Кихот Ламанчский".
Во время постановки спектакля один из руководителей театра распорядился заключить контракт на изготовление мягких декораций между театром и аффилированной фигуранту коммерческой организацией по завышенной стоимости. Затем, по его указанию, подрядчик заключил фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми гражданами, перечислил им деньги — около 1,6 млн рублей. Впоследствии эта сумма в виде "налички" была передана подозреваемому.
Сейчас на должностное лицо возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы