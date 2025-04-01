ФСБ: в самарском театре оперы и балета украли 1,6 млн при изготовлении декораций к "Дон Кихоту"

Должностное лицо из числа руководителей ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича" подозревают в причастности к хищению крупной суммы бюджетных средств.

Как уточнили в УФСБ России по Самарской области, речь идет о сумме 1,6 млн рублей, выделенной региональным министерством культуры на постановку спектакля "Дон Кихот Ламанчский".

Во время постановки спектакля один из руководителей театра распорядился заключить контракт на изготовление мягких декораций между театром и аффилированной фигуранту коммерческой организацией по завышенной стоимости. Затем, по его указанию, подрядчик заключил фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми гражданами, перечислил им деньги — около 1,6 млн рублей. Впоследствии эта сумма в виде "налички" была передана подозреваемому.

Сейчас на должностное лицо возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.