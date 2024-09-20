В Самаре начинают суд по делу о "Пушкинских картах"

Прокуратура Самарской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве организованной группой, в особо крупном размере. Речь идет о махинациях с "Пушкинской картой".

"По версии следствия, в июле 2023 года житель Самары создал организованную группу, в которую вовлек двух своих знакомых и иных лиц. Соучастники организовали постановку спектакля "Мнимый больной" по пьесе Мольера с участием выпускников и студентов Самарского государственного института культуры. Получив одобрение Министерства культуры Российской Федерации на участие в программе "Пушкинская карта", организатор группы заключил с билетным оператором договор о реализации билетов стоимостью от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Фактически билеты приобретали привлеченные сообщниками через соцсети и через личные знакомства молодые люди, желавшие обналичить средства своих "Пушкинских карт". За фиктивную покупку билета они получали вознаграждение от 300 до 1 тыс. рублей", - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Сообщается, что в течение августа-октября 2022 г. в Самаре и Тольятти состоялось 12 спектаклей. Сумма ущерба оценена в 12 миллионов. Уголовное дело направили в суд Октябрьского района Самары.

"Пушкинская карта" - это программа культурного просвещения людей 14-22 лет, которая включает посещение культурных мероприятий за счет государственных средств.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ФСБ выявили в Самарской области мошенничество с "Пушкинской картой". В частности, по версии следствия, 28-летний Григорий Мокеев создал ИП и организовал "Театр нового времени". Учреждение прошло верификацию на портале "ПроКультура.рф" и стало участником проекта "Пушкинская карта". Театр регулярно арендовал площадки и залы и показывал спектакли из репертуара учебного театра СГиК. По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми.

Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к картам и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты самим себе и оплачивали их "Пушкинской картой". За полгода театр провел не менее 12 "спектаклей", а сумма ущерба составила около 15 млн рублей. Также в деле фигурировали два предполагаемых подельника Мокеева: Артем Корабель и Владислав Михеев.

Судя по сайту суда Октябрьского района, процесс будет вести судья Артем Мартынов. Первое заседание назначали на утро 20 сентября. Каждому из фигурантов вменили по 12 эпизодов мошенничества. На троих подсудимых заявлено четыре адвоката, в процессе также участвует представитель потерпевших Андрей Тищенков.