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Преступления Происшествия

С "Мнимым больным": в Самарской области возбудили новые дела о "Пушкинских картах"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 63 регионе разбираются в нескольких аферах с "Пушкинскими картами". Предполагается, что предприимчивые граждане организовали схемы вывода бюджетных денег.

"Пушкинская карта" — это программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, которая включает посещение культурных мероприятий за счет государственных средств.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ФСБ выявили в Самарской области мошенничества с "Пушкинской картой". В частности, по версии следствия, 28-летний Григорий Мокеев создал ИП и организовал "Театр нового времени". Учреждение прошло верификацию на портале "ПроКультура.рф", став участником проекта "Пушкинская карта". Театр регулярно арендовал площадки и залы и показывал спектакли из репертуара учебного театра СГиК. По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми. Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к карте и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты сами себе и оплачивали их "Пушкинской картой". За полгода театр провел не менее 12 "спектаклей". Сумма ущерба составила около 15 млн рублей. Также в деле фигурировали двое предполагаемых подельников Мокеева: Артем Корабель и Владислав Михеев.

По информации Волга Ньюс, это уголовное дело планируют направить в суд в сентябре. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами. Как стало известно, показывали студентам в этом случае якобы спектакль "Мнимый больной" (его называют "последней и самой загадочной пьесой великого Мольера").

Тем временем, силовики вскрыли и новые аферы. В частности, по версии ГСУ ГУ МВД по Самарской области, 25, 26 и 27 сентября 2022 г. местные жители 37-летний Денис Рождествин и 34-летний Алексей Чувтаев организовали концерты музыкального исполнителя Дмитрия Четвергова. Далее Рождествин и Чувтаев приобрели "Пушкинские карты" оформленные на тех, кто на культурные мероприятия не собирался. За счет средств на этих картах предполагаемые подельники купили билеты на организуемые культурные события.

По итогу — студенты концертов не видели, Чувтаев и Рождествин получили прибыль более чем в 4,5 млн рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве № 12401360024000101. Дальше выяснилось, что полученные деньги Чувтаев использовал для приобретения транспортного средства. Соответственно, в отношении него возбудили еще дело по статье 174 УК РФ (Легализация денежных средств). Во время расследования вскрылось также, что, по версии правоохранителей, Рождествин фиктивно провел в Самаре концерт Четвергова. Поэтому в отношении него возбудили еще одно дело о мошенничестве. Предполагается, что в сентябре материалы этого дела тоже передадут на рассмотрение в суд.

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