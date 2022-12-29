В Самаре раскрыли схему по выводу денег с "Пушкинских карт"

Полиция и ФСБ в Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с "Пушкинскими картами". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, 28-летний Григорий Мокеев создал ИП и организовал "Театр нового времени". Учреждение без труда прошло верификацию на портале "ПроКультура.рф", став участником проекта "Пушкинская карта".

Театр регулярно арендовал площадки и залы и показывал спектакли из репертуара учебного театра СГиК. Играли в них выпускники университета, не попавшие в профессиональные труппы. По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми.

Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к карте и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты сами себе и оплачивали их "Пушкинской картой". За полгода театр провел не менее 12 "спектаклей". Оперативники изъяли базы с данными более чем 5 тыс. самарских студентов. Сумма ущерба составила около 15 млн рублей.

В организации мошенничества подозревают Григория Мокеева. Также в деле фигурируют двое его предполагаемых подельников: Артем Корабель и Владислав Михеев.