16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре раскрыли схему по выводу денег с "Пушкинских карт" В Новокуйбышевске разыскивают двух женщин, укравших у стариков 150 тыс. рублей Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве двух женщин в пос. Волжский Директора самарского ТСЖ будут судить за упавшую на ребенка глыбу снега Подозреваемый в убийстве двух женщин под Самарой может быть уже в Узбекистане

Преступления Происшествия

В Самаре раскрыли схему по выводу денег с "Пушкинских карт"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 295
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция и ФСБ в Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с "Пушкинскими картами". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: moscow-live.ru

По версии следствия, 28-летний Григорий Мокеев создал ИП и организовал "Театр нового времени". Учреждение без труда прошло верификацию на портале "ПроКультура.рф", став участником проекта "Пушкинская карта".

Театр регулярно арендовал площадки и залы и показывал спектакли из репертуара учебного театра СГиК. Играли в них выпускники университета, не попавшие в профессиональные труппы. По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми.

Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к карте и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты сами себе и оплачивали их "Пушкинской картой". За полгода театр провел не менее 12 "спектаклей". Оперативники изъяли базы с данными более чем 5 тыс. самарских студентов. Сумма ущерба составила около 15 млн рублей.

В организации мошенничества подозревают Григория Мокеева. Также в деле фигурируют двое его предполагаемых подельников: Артем Корабель и Владислав Михеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1