В Самаре раскрыли схему по выводу денег с "Пушкинских карт"

Полиция и ФСБ в Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с "Пушкинскими картами". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По версии следствия, 28-летний Григорий Мокеев создал ИП и организовал "Театр нового времени". Учреждение без труда прошло верификацию на портале "ПроКультура.рф", став участником проекта "Пушкинская карта".
Театр регулярно арендовал площадки и залы и показывал спектакли из репертуара учебного театра СГиК. Играли в них выпускники университета, не попавшие в профессиональные труппы. По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми.
Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к карте и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты сами себе и оплачивали их "Пушкинской картой". За полгода театр провел не менее 12 "спектаклей". Оперативники изъяли базы с данными более чем 5 тыс. самарских студентов. Сумма ущерба составила около 15 млн рублей.
В организации мошенничества подозревают Григория Мокеева. Также в деле фигурируют двое его предполагаемых подельников: Артем Корабель и Владислав Михеев.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.