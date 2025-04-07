Самарские следователи возбудили уголовное дело из-за драки с перестрелкой

По факту драки в Ленинском районе Самары, произошедшей накануне, 6 апреля, рядом с одним из баров, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В ходе мониторинга СМИ следователи нашли публикации, в которых сообщалось, что в Самаре рядом с одним из баров, произошла драка, в ходе которой было использовано огнестрельное оружие. Происходящее зафиксировано на видео.
По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Кроме того, проверку организовали в ГУ МВД по региону.
Сейчас устанавливается подозреваемый, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы