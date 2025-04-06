В Самаре полиция начала проверку из-за драки около самарского бара. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в Ленинском районе, а видеозапись случившегося попала в соцсети.
Очевидцев инцидента правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.