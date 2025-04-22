Самарское PR-агентство Modifiers стало победителем премии Silver Mercury Regions

Самарское PR-агентство Modifiers стало победителем престижной премии Silver Mercury ПФО в двух номинациях: "Лучшая коммуникационная стратегия" и "Лучшая PR-кампания, направленная на решение внешних бизнес-задач". Это решение жюри подтвердило высокий уровень профессионализма команды и масштаб реализованного проекта. Награждение состоялось 17 апреля в Казани, в выставочном центре ArtPlay Media, в рамках торжественной церемонии.
Silver Mercury — это престижная премия, которая ежегодно отмечает лучшие кейсы в области PR и маркетинга. В 2025 г. премия впервые вышла за рамки столицы, запустив серию региональных фестивалей Silver Mercury regions. В Приволжском федеральном округе мероприятие прошло 17 апреля в Казани, где собрались профессионалы digital и коммуникационной отрасли. Экспертное жюри, состоящее из топ-менеджеров компаний, медиаэкспертов и представителей бизнеса, оценивало проекты по сложности задачи, масштабу влияния и инновационности решений. Более 60 проектов были отобраны в лонглист, а победители были объявлены на торжественной церемонии награждения.
Агентство Modifiers стало победителем премии в обеих номинациях за проект по информационному сопровождению краудлендинговой компании JetLend. В 2025 г. компания успешно провела первичное публичное размещение акций на СПБ-бирже, что позволило ей привлечь 476 млн руб. на свое развитие от частных инвесторов.
Только в рамках подготовки к IPO в 2024-2025 годах было опубликовано более 1300 материалов в СМИ, включая Forbes, РБК, "Коммерсант", "Ведомости" и другие площадки, что обеспечило общий охват аудитории в 49,7 млн просмотров. Modifiers полностью взяло на себя сопровождение проекта в СМИ, включая коммуникацию с журналистами, разработку и реализацию стратегии продвижения совместно с заказчиком.
"Важно, что такие престижные премии, как Silver Mercury, начинают признавать профессионализм агентств, которые родом из региона. Долгое время в индустрии наблюдалась москвацентричность, которая ставила столичные команды выше остальных. Не скажу, что сегодня все изменилось, но мы видим тренд на изменения. Заказчики лучше понимают, что география больше не является ограничением: региональное агентство может успешно реализовывать сложные проекты без московского офиса", — отметил руководитель Modifiers Антон Утехин.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???