Самарское PR-агентство Modifiers стало победителем премии Silver Mercury Regions

Самарское PR-агентство Modifiers стало победителем престижной премии Silver Mercury ПФО в двух номинациях: "Лучшая коммуникационная стратегия" и "Лучшая PR-кампания, направленная на решение внешних бизнес-задач". Это решение жюри подтвердило высокий уровень профессионализма команды и масштаб реализованного проекта. Награждение состоялось 17 апреля в Казани, в выставочном центре ArtPlay Media, в рамках торжественной церемонии.

Silver Mercury — это престижная премия, которая ежегодно отмечает лучшие кейсы в области PR и маркетинга. В 2025 г. премия впервые вышла за рамки столицы, запустив серию региональных фестивалей Silver Mercury regions. В Приволжском федеральном округе мероприятие прошло 17 апреля в Казани, где собрались профессионалы digital и коммуникационной отрасли. Экспертное жюри, состоящее из топ-менеджеров компаний, медиаэкспертов и представителей бизнеса, оценивало проекты по сложности задачи, масштабу влияния и инновационности решений. Более 60 проектов были отобраны в лонглист, а победители были объявлены на торжественной церемонии награждения.

Агентство Modifiers стало победителем премии в обеих номинациях за проект по информационному сопровождению краудлендинговой компании JetLend. В 2025 г. компания успешно провела первичное публичное размещение акций на СПБ-бирже, что позволило ей привлечь 476 млн руб. на свое развитие от частных инвесторов.

Только в рамках подготовки к IPO в 2024-2025 годах было опубликовано более 1300 материалов в СМИ, включая Forbes, РБК, "Коммерсант", "Ведомости" и другие площадки, что обеспечило общий охват аудитории в 49,7 млн просмотров. Modifiers полностью взяло на себя сопровождение проекта в СМИ, включая коммуникацию с журналистами, разработку и реализацию стратегии продвижения совместно с заказчиком.

"Важно, что такие престижные премии, как Silver Mercury, начинают признавать профессионализм агентств, которые родом из региона. Долгое время в индустрии наблюдалась москвацентричность, которая ставила столичные команды выше остальных. Не скажу, что сегодня все изменилось, но мы видим тренд на изменения. Заказчики лучше понимают, что география больше не является ограничением: региональное агентство может успешно реализовывать сложные проекты без московского офиса", — отметил руководитель Modifiers Антон Утехин.