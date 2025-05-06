Более 175 тыс. самарцев проголосовали за объекты благоустройства

Уже более 175 тыс. жителей Самарской области сделали свой выбор в пользу одной из предложенных общественных территорий. Жители региона выбрали парки, скверы и другие места отдыха, которые планируется обновить в ближайшие годы.

В этом году на голосование вынесено 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Благоустройство дворовых и общественных территорий меняет облик населенных пунктов, улучшает качество жизни граждан в муниципалитетах. Благодаря этой работе в регионах создаются новые точки притяжения людей, что также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, а также рост внутреннего туризма. Важно, что инициаторами изменений и формирования комфортной городской среды становятся и сами жители", — отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании, постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными.

"2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали свое мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнется обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в Самарской области за шесть лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах. Также проголосовать можно при помощи волонтеров в общественных местах и в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе".