Более 175 тыс. самарцев проголосовали за объекты благоустройства

Уже более 175 тыс. жителей Самарской области сделали свой выбор в пользу одной из предложенных общественных территорий. Жители региона выбрали парки, скверы и другие места отдыха, которые планируется обновить в ближайшие годы.
В этом году на голосование вынесено 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Благоустройство дворовых и общественных территорий меняет облик населенных пунктов, улучшает качество жизни граждан в муниципалитетах. Благодаря этой работе в регионах создаются новые точки притяжения людей, что также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, а также рост внутреннего туризма. Важно, что инициаторами изменений и формирования комфортной городской среды становятся и сами жители", — отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.
Количество жителей региона, участвующих в голосовании, постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными.
"2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали свое мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнется обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Всего в Самарской области за шесть лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.
Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах. Также проголосовать можно при помощи волонтеров в общественных местах и в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???