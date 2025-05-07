В Самаре изменится схема движения транспорта по переулку Карякина

В Самаре временно изменится схема организации движения транспорта по переулку Карякина в границах ул. Советской Армии и проезда 9 Мая, сообщает городской дептранс. Ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00 8 мая.

В указанный период будет скорректирована и трасса следования автобусов маршрута №70: объезжать перекрытый участок автобусы будут по улице Советской Армии (без заезда в переулок Карякина и на проезд 9 Мая), улице Промышленности, а далее - по своему маршруту, в обоих направлениях.

Перекрытие участка проезжей части необходимо для восстановления линии электрического кабеля. Работы выполнит "Предприятие тепловых сетей" филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс", которое ранее, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, провело техническое перевооружение квартальной тепловой сети.