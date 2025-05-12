"Знание" выберет лучшего просветителя Самарской области

Общество "Знание" объявило о нововведениях в конкурсе на соискание главной просветительской награды страны Знание.Премия. Среди них региональные церемонии награждения, участие соотечественников за рубежом и сертификаты для каждого соискателя. Заявки на пятый сезон принимаются до сентября 2025 г. на сайте проекта.
В 2025 г. впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в Самарской области определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.
"С каждым годом на награду Знание.Премия претендует все больше широко известных просветителей и всероссийских проектов. Наряду с ними заявки подают талантливые люди на местах, чей вклад в развитие родного региона тоже должен быть отмечен. Поэтому мы учредили специальные региональные награды, которые возможно получить, даже не попав в федеральный шорт-лист. Могу с уверенностью сказать, что в юбилейный сезон проекта Знание.Премия мы наградим рекордное количество соискателей", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.
Федеральный шорт-лист будет сформирован Экспертным советом. Впервые в состав совета войдут представители всех 89 субъектов РФ: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве.
За награду теперь смогут побороться и граждане России, проживающие за рубежом. Наравне со своими соотечественниками они могут стать просветителями года в 15 сферах.
Впервые все соискатели, успешно заполнившие заявку, получат сертификаты об участии. Для этого им надо пройти техническую экспертизу, корректно описав охват, социальную значимость и уникальность своей просветительской деятельности.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???