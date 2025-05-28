В суд отправилось уголовное дело очередного руководителя БМСЭ Самарской области

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу замруководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области - руководителя экспертных составов, врача по медико-социальной экспертизе Константина Борисова.

Напомним, Борисова обвиняют в получении взятки, в даче взятки и превышении полномочий. В материалах дела говорится о взятках за получение липовых справок об инвалидности. Оно расследуется в управлении Следственного комитета по Самарской области. При обыске у посредника обнаружили "черную бухгалтерию" с фиксацией более чем 150 случаев незаконной выдачи справок. "Липовая инвалидность" позволяла обладателям справок незаконно получать выплаты от государства.

В числе прочих, например, по этому делу был задержан Олег Домницкий. Он трудился врачом медико-социальной экспертизы и специализировался на заболеваниях туберкулезом. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Общая сумма взяток составила более 730 тыс. рублей.

Также следствие считает, что Борисов сам дважды передавал взятки за оформление направлений на экспертизу конкретных людей без необходимой диагностики.

Уголовное дело будет направлено в Кинельский районный суд Самарской области.