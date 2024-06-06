Силовики задержали нового главу БМСЭ Самарской области Константина Борисова

Исполняющего обязанности руководителя Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Константина Борисова задержали правоохранители. По данным источников Волга Ньюс, его подозревают в получении взятки в 250 тыс. рублей. Борисова арестовали на два месяца — пока идет расследование.

Эпизод с Борисовым относится к масштабному уголовному делу о коррупции в Бюро медико-социальной экспертизы. В этом деле фигурируют несколько сотрудников БСМЭ, физические лица (их подозревают в посредничестве во взяточничестве), а также еще несколько предполагаемых взяткодателей.

В материалах дела говорится о взятках за получение липовых справок об инвалидности. Оно расследуется в управлении Следственного комитета по Самарской области. При обыске у посредника обнаружили "черную бухгалтерию", где зафиксировано более 150 случаев незаконной выдачи справок. "Липовая инвалидность" позволяла обладателям справок незаконно получать выплаты от государства.

Среди прочих, например, по этому делу был задержан Олег Домницкий. Он трудился врачом по медико-социальной экспертизе и специализировался на заболеваниях туберкулезом. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Это уже не первый скандал в БМСЭ. Ранее приговор суда выслушали экс-глава бюро Дмитрий Драч и его заместитель Александр Кудряшов. Драчу назначили девять лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года, Кудряшову — восемь с половиной лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок три года. Также суд постановил удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей.

Интересно, что телеграм-канал Бюро медико-социальной экспертизы сообщает, что многие граждане хотят попасть на прием лично к Борисову.

"Всем нам, гражданам, хочется решить вопрос, а не "затянуть" его", — написано, при этом, в телеграм-канале БМСЭ.