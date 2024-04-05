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Суды Происшествия

Суд вынес приговор экс-главе БМСЭ Дмитрию Драчу

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Самарского района Дмитрий Дерунов 5 апреля зачитал приговор бывшему руководителю регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрию Драчу и его бывшему заместителю Александру Кудряшову.

Фото: Антон СЕНЬКО

"Назначить наказание Драчу в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на срок три года. Кудряшову — в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок три года", — следует из решения суда. 

Также суд постановил удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать.

Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться его увольнения удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходит его бывший заместитель Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями.

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