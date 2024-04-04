Обвинение запросило для Дмитрия Драча более 9 лет заключения

В Самарском районном суде прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и его бывшего зама Александра Кудряшова. Представитель государственного обвинения запросил каждому из подсудимых по 9,5 года лишения свободы с запретом на 2,5 года занимать определенные должности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, что, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать.

Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться его увольнения удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходит его бывший заместитель Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями.