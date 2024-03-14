Экс-главу самарского бюро судмедэкспертизы Дмитрия Драча не выпустили из СИЗО

В четверг, 14 марта Самарский областной суд рассмотрел жалобу бывшего главы самарского бюро судмедэкспертизы Дмитрия Драча. Он пытался оспорить свой арест.

Напомним, Дмитрия Драча обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у знакомой Элеоноры Калмыковой десять зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб, нанесенный бюджету, оценили в 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но расследование дела продолжилось. В 2021 г. Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть претензий осталась примерно той же.

После комментариев адвоката Драча Валерия Лапицкого о том, что не исключено, что супруга обвиняемого покончила с собой в связи с его арестом, в суде Самарского района дали свой комментарий. В частности, там подчеркнули, что несчастье со Светланой Драч случилось в Москве и сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели супруги подсудимого Драча по причине ее выселения из арендованной квартиры.

"Доводы адвоката Лапицкого В. А. о возможной связи гибели женщины с постановлением Самарского районного суда Самары от 27 февраля 2024 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подсудимого Драча Д. А. являются предположением адвоката Лапицкого В. А. и ничем достоверно и объективно не подтверждены, могут быть продиктованы стремлением адвоката исказить информацию и оказать давление на суд с целью достижения желаемого им результата", — сообщили также в суде Самарского района Самары.

Также в открытых источниках была озвучена версия, что о смерти Светланы Драч сторона защиты говорит, рассчитывая на смягчение меры пресечения для Дмитрия Драча. В итоге, как сообщили 14 марта в пресс-службе облсуда, Драча решили оставить под арестом.