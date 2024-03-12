"Давление на суд": смерть супруги Дмитрия Драча прокомментировали служители Фемиды

В суде Самарского района региональной столицы прокомментировали распространяемую информацию о смерти Светланы Драч. Женщина была супругой экс-главы самарского бюро медсоцэкспертизы Дмитрия Драча.

Изначально о ее самоубийстве сообщало издание kommersant.ru со ссылкой на адвоката Дмитрия Драча Валерия Лапицкого. Защитник Драча "допускал", что самоубийство Светланы Драч могло быть связано с арестом ее супруга.

Напомним, Дмитрия Драча обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету оценили в 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. В 2021 г. Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть претензий осталась примерно той же.

После комментариев адвоката Валерия Лапицкого в СМИ, в суде Самарского района дали свой комментарий. В частности, там подчеркнули, что случившееся со Светланой Драч было в Москве и сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели супруги подсудимого Драча по причине ее выселения с арендованной квартиры.

"Доводы адвоката Лапицкого В. А. о возможной связи гибели женщины с постановлением Самарского районного суда Самары от 27 февраля 2024 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подсудимого Драча Д. А. являются предположением адвоката Лапицкого В.А. и ничем достоверно и объективно не подтверждены, могут быть продиктованы стремлением адвоката исказить информацию и оказать давление на суд с целью достижения желаемого им результата", — сообщили также в суде Самарского района Самары.